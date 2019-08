Jacek Zieliński, trener Arki Gdynia: Jest większa "spinka"

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo trudna, jesteśmy na dnie tabeli PKO Ekstraklasy i musimy zrobić wszystko, by z tego dołka wyjść. Natomiast nie wprowadzamy jakiś nadzwyczaj specjalnych przygotowań, trenujemy normalnym cyklem. Chcielibyśmy po prostu by coś "specjalnego" wydarzyło się podczas samego spotkania z Lechem - mówi Jacek Zieliński, szkoleniowiec Arki.

W szeregach Arki nikt co prawda nie podchodzi lekceważąco do swoich obowiązków, ale przez wzgląd na pojedynek z Lechem Poznań, żółto-niebiescy nie zamierzają też wprowadzać "trybu nadzwyczajnego".

Nie oznacza to jednak, że w klubie nie panuje dodatkowa mobilizacja związana z przyjazdem do Gdyni klasowego rywala. A to z kolei sprawia, że zła passa może odejść szybciej, niż spodziewają się tego kibice.

- Nie ma znaczenia klasa rywala czy miejsce rozgrywanego meczu. Popełniliśmy błędy w poprzednich spotkaniach, mieliśmy swoje wpadki, niemniej jednak przez pryzmat sezonu będą się one przytrafiać, ale my musimy po prostu zacząć punktować. Mecz z Lechem wywołuje jeszcze większą „spinkę” w nas i to jest motywujące - w skrócie zrobimy wszystko, by tą złą passę przełamać - zapewnia Zieliński.