Inwestycja drogowa ma doprowadzić do uspokojenia ruchu na ul. Unruga. Wyświetlacze przy Szkole Podstawowej nr 39 na Obłużu ZDJĘCIA

Już wcześniej na tym odcinku ul. Unruga ograniczono prędkość do 30 km/h. Zamontowano też progi zwalniające. Same wyświetlacze kosztowały 54 tysiące złotych. Mierzą one prędkość samochodów. Jeśli jest przepisowa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "dziękuję". W przypadku jej przekroczenia zaczyna migać ostrzeżenie "zwolnij!".

- Tydzień przed uruchomieniem tablice zbierały dane statystyczne dotyczące m.in. maksymalnych zarejestrowanych prędkości, czy liczby pojazdów - mówi Dariusz Witt z gdyńskiego zespołu TRISTAR, który nadzorował inwestycję. - Obecnie wyświetlacze działają w normalnym trybie pracy, ale nadal obserwujemy zachowania kierowców. Zebrane dane pozwolą nam na weryfikację pomiarów przed i po montażu tych urządzeń, a w efekcie na podjęcie decyzji o instalacji kolejnych wyświetlaczy - wyjaśnia Dariusz Witt.

Przypomnijmy, że podobne wyświetlacze prędkości zamontowano wcześniej na Dąbrowie i Działkach Leśnych. Pojawiły się na ul. Rdestowej i Witomińskiej. Z obserwacji mieszkańców wynika, iż powodują, że wielu kierowców ściąga nogę z gazu.