Imieniny Saturniny 4.06. Jakie życzenia imieninowe dla Saturniny? Życzenia imieninowe dla Saturniny

Saturnino z Gdyni! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

