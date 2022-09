Ile zakażeń koronawirusem w Gdyni 14.09.2022. Sprawdź najnowsze dane z sanepidu

Przy zdejmowaniu maseczki ochronnej lepiej nie dotykać jej z przodu tylko złapać za jej sznurki lub gumki. Jednorazowa maseczka powinna trafić do zamkniętego kosza na śmieci, a maseczkę bawełnianą można prać w pralce w temperaturze minimum 60 stopni C. Na koniec trzeba dokładnie umyć ręce lub je zdezynfekować.

Jak można zarazić się koronawirusem? Czego nie należy robić i o czym warto pamiętać, by nie doszło do zakażenia koronawirusem.

Popularne mity o koronawirusie

Wraz z pojawieniem się koronawirusa powstało wiele mitów na ten temat. Jest to między innymi przeświadczenie, że maseczka nie chroni przed COVID-19 i nie trzeba jej nosić, dzieci nie chorują na koronawirusa, nie istnieje bezobjawowy przebieg choroby, picie alkoholu odkaża cały organizm, w jedzeniu nie znajdziemy koronawirusa, suplementy i zioła to odpowiedni lek w walce z COVID-19, a na rozprzestrzenianie się tego wirusa ma wpływ sieć 5G. Tymczasem wytyczne przekazywane przez WHO i instytuty medyczne bazują na aktualnej wiedzy eksperckiej, której każdego dnia przybywa. Dzięki temu zalecenia są wciąż aktualizowane i stanowią źródło informacji, z którego można i warto czerpać na co dzień.