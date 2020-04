Hybryda trolejbusu i autobusu elektrycznego wyjedzie na ulice Gdyni. Taki pojazd dojedzie bez zasilania z trakcji nawet do Pogórza!

Pojazdy Solaris Trollino 12 Electric posiadały będą homologację zarówno na trolejbus, jak i autobus elektryczny. Ich potężne baterie będą mogły być ładowane zarówno podczas jazdy, jak i postoju oraz poprzez złącze plug-in. Dlatego też będą miały możliwość pokonania wielu kilometrów bez podłączenia do trakcji, a także szybko doładować moc. Przewiduje się, że dzięki temu pojazdy Solaris Trollino 12 Electric dojechać będą w stanie nawet na Pogórze. Każdy z sześciu najnowocześniejszych egzemplarzy w Polsce kosztować ma ponad 2,2 mln zł.

To jednak nie koniec nowinek taborowych w Gdyni, bowiem reprezentanci Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej ogłosili już przetarg na zakup kolejnych pięciu pojazdów. Kosztować mają ponad 16 mln zł i przewiduje się, że dotrą do miasta w przyszłe wakacje. Będą to także pojazdy zasilane dodatkowymi bateriami, pozwalające im poruszać się na niektórych odcinkach bez zasilania z trakcji.