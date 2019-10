Historyczne potrawy w nowej odsłonie

Historyczny Stół Kulinarny to cykl prestiżowych wydarzeń branżowych poświęconych regionalnej kuchni polskiej, odbywających się w różnych miastach w Polsce. Do tej pory odbyły się edycje w Zakopanem, Krakowie i Warszawie, a w miniony wtorek także w Sopocie.

– Ideą tego przedsięwzięcia jest przybliżenie historii kulinarnej danego regionu – tłumaczy Magdalena Figurna, rzecznik prasowy MAKRO. – Poszukujemy starych receptur, by inspirując szefów kuchni skłonić ich do proponowania smakoszom nowych dań, opartych o surowce i przepisy, królujące kiedyś na naszych stołach.

Na miejsce trójmiejskiego spotkania z historiami kulinarnymi wybrano hotel Sofitel Grand Sopot, gdzie wybrzeżowi gastronomicy, krytycy kulinarni i inne osoby związane zawodowo z gastronomią degustowali potrawy przygotowane przez czołowych kuchmistrzów – ambasadorów programu. Dawnym potrawom w nowoczesnej odsłonie towarzyszyła opowieść o pomorskiej kuchni Hanny Dzielińskiej, dziennikarki i popularyzatorki historii kultury i sztuki oraz przewodniczki miejskiej, o spotkaniach z gdańską kuchnią szokujących cudzoziemskich przybyszów.

– Okazywało się bowiem, że na Pomorzu przedziwnie łączono przyprawy i składniki potraw: cynamon dodawali do zup, gałkę muszkatołową do deserów, a tort robili z kiszonej kapusty – mówi Hanna Dzielińska.

Już przed wiekami w portowych tawernach nad Motławą można było odnaleźć wpływy z różnych stron świata i z tak odmiennych sfer, jak kuchnia królewska, mieszczańska czy nawiązująca do ubogich w jarzyny i owoce terenów wiejskich, na których trzeba było brać to, co dawała natura w lasach, na polach i co udawało się wyłowić z morza, rzek i jezior.

Gościom zaproponowano osiem dań nawiązujących do starej, pomorskiej gastronomii. Interpretacją tradycyjnych receptur zajęli się wiodący szefowie kuchni, ambasadorowie programu Polskie Skarby Kulinarne. Piotr Ciomek, szef kuchni restauracji Oberża 86 w Gdyni przygotował amuse-bouche w postaci kaszanki z połączeniem podpłomyka, czarnuszki i kiszonej rzepy. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni restauracji w hotelu Mercure Stare Miasto w Gdańsku, jako przystawkę podał matiasa w towarzystwie wiśni, kawioru z pstrąga, kwaśnej śmietany i buraka. Rafał Zaręba, szef kuchni Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie, przygotował przystawkę w formie kurczaka faszerowanego groszkiem z puree z suszonych moreli. Wojciech Rabiega, szef kuchni restauracji w Tristan Hotel & Spa w Kątach Rybackich podał zupę rybną na bazie wędzonego jesiotra, dorsza i pstrąga. Tomasz Koprowski, szef kuchni restauracji w Hotelu Sofitel Grand Sopot zaserwował cielęcinę z purée z marchwi i groszku wraz z chipsem z papryki. Kamil Kołodziejski, szef kuchni restauracji Sztuczka w Gdyni, jako drugie danie główne podał kaczkę z grzybami leśnymi, smalcem kaczym i czerwoną kapustą. Magdalena Świątkowska, szefowa kuchni restauracji Tłusta Kaczka w Gdyni, przygotowała deser w postaci tarty z owocami sezonowymi, kremem kajmakowym, miodem i orzechami. Adrian Gabryszak, szef kuchni restauracji M15 w Sopocie, podał petit four w formie kuchu miodowego ze śliwkami, tortu z białej fasoli oraz tartaletki z kozim serem z Kaszub.

Spotkanie było jednocześnie inauguracją pomorskiego szlaku kulinarnego. W 24 lokalnych restauracjach mieszkańcy i turyści mogą spróbować historycznego dania w nowoczesnej interpretacji szefa kuchni. Dodatkowo goście, zarówno we wkładce do menu, jak i na stronie www.polskieskarby.pl mogą przeczytać historie o kuchni Pomorza i Kaszub.