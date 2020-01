Herbata zielona - za co ją lubimy?

Jeśli dodamy do tego fakt, że samych chińskich herbat zielonych jest kilkadziesiąt - zakres smaków i aromatów rozciąga się wręcz do nieskończoności. Gdybyśmy jednak chcieli próbować zmierzyć popularność zielonej herbaty w Polsce ze względu na smak - wystarczy udać się do jakiejkolwiek herbaciarni, bądź dla kontrastu - sklepu spożywczego. Wybór herbat i napojów na bazie herbaty zielonej jest wręcz niezliczona. Gdy dodamy do tego kombinacje smakowe, mamy całe multum wariantów czy możliwości.

Będąc przy herbacie zielonej - smaku i różnorodności, warto wspomnieć o matchy - japońskiej, zielonej sproszokowanej herbaty, która ostatnimi czasy skradła serca na całym świecie. Jest ona niemalże wszędzie: w słodyczach, w lodach oraz innych deserach. Możemy ją pić na zimno lub na ciepło. Z mlekiem w formie latte, bądź "na czysto"... a przecież to tylko jedna z zielonych herbat.