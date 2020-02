Hakuna Matata Rodzinny Festiwal Podróżniczy w Gdyni ZDJĘCIA

Podstawowe hasła Festiwalu to inspiracja, motywacja i Hakuna Matata, czyli nie martw się! Pakuj się i jedź! Wydarzenie kierowane jest do wszystkich rodzin, które pragną zainspirować się na kolejne podróże z dziećmi oraz tych, które jeszcze takiej przygody nie rozpoczęły. Celem jest popularyzowanie rodzinnego podróżowania i inspirowanie do takiej aktywności.

- Kiedy 20 lat temu toczyły się dyskusje na temat podróżowania z dziećmi, ton tej dyskusji był czesto taki, że albo podróże albo dziecko - mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i jeden z prelegentów Festiwalu.- Dzisiaj spotykamy się tutaj w gronie osób, które chcą podróżować i rozumieją to, że podróżowanie rodzinne jest cudowną przygodą i wspaniałą formą realizacji macieżyństwa i ojcostwa. Nieważne czy podróżujemy po Polsce, Europie czy świecie. Ważne jest to, że chcemy być razem.