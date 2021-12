Grudzień 2021 w Gdyni: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Gdyni: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tylko do poniedziałku, 29 listopada, można było wpłacać wadium uprawniające do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż Maxima, który odbędzie się w najbliższy piątek, 3 grudnia. Opustoszała nieruchomość z budynkiem po kultowym w czasach PRL-u lokalu rozrywkowym Maxim w nadmorskiej części Orłowa ponownie została wystawiona na sprzedaż. Czy tym razem uda się go sprzedać?

Równo 103 lata temu marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu, nieprzerwanie, Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, morskiej racji stanu. Z tej okazji gdyńscy marynarze wydali piknik, na którym świetnie bawili się mieszkańcy.