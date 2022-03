Gdzie na spacer do 8 km od Gdyni. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 2 - 3 kwietnia?

Spacerem w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 kwietnia w Gdyni ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 03 kwietnia w Gdyni ma być 4°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,32 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podejść: 786 m

Suma zejść: 786 m

Pmfalcon poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Przyjemna trasa po szlakach TPK w okolicy Gdyni Kolibek. Start i meta przy Kolibki Adventure Park, gdzie najłatwiej zaparkować samochody. Teren pagórkowaty, jak na Trójmiejski Park Krajobrazowy przystało. Było więc kilka podbiegów, ale i zbiegów. Z ciekawostek, które po drodze można zobaczyć to poza dzikami :) wieża widokowa w Kolibkach, przy której byliśmy dwukrotnie.

