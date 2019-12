Gdyńskie Forum Pozarządowe 2019. Srebrny Śledź i Pozarządowy Wieloryb wręczony społecznikom w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

Była to już 24. edycja tego spotkania. Społecznikom wręczono tradycyjnie Srebrne Śledzie i Pozarządowe Wieloryby. Pierwsza z takich statuetek trafiła do Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki za wieloletnią realizację projektu „Żółto-Niebieski Mikołaj”, podczas której szpitalne oddziały dziecięce i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze obdarowywane są prezentami.

Kolejne trofeum otrzymała Fundacja Gdyński Most Nadziei. Doceniono ją za zorganizowanie już 10. edycji kampanii społecznej „Odważni wygrywają”, zachęcającej do profilaktyki raka jąder. Nagrodzono również Stowarzyszenie Motopozytywni. To grupa pasjonatów na motocyklach, która na terenie Trójmiasta i okolic ratuje, pomaga i edukuje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

- To wielka radość, gdy możemy nagrodzić przedstawicieli trzeciego sektora - mówi Marek Radyko, wiceprezes stowarzyszenia In gremio. - Co bardzo cieszy, w każdym roku coraz trudniej jest wybrać trójkę nagrodzonych. Zdradzając kuluary posiedzenia, podczas którego został dokonany wybór, najchętniej przyznalibyśmy sześć równorzędnych nagród, jednak było to niemożliwe.

Podczas forum po raz trzeci wręczono także nagrodę Pozarządowego Wieloryba. Jest przyznawana za całokształt pracy. W tym roku trafiła do Fundacji Gospodarczej.