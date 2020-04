Gdyńskie cmentarze zamknięte od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia

Zamknięte zostają wszystkie cmentarze komunalne, czyli Cmentarz Witomiński, w Kosakowie oraz na Małym Kacku przy ul. Spokojniej. Gdyńscy samorządowcy podkreślają, że cmentarze zostaną zamknięte tylko na okres świąt, a ta decyzja to dbanie o dobro gdyńskich seniorów, tak szczególnie narażonych na zarażenie.

- Okres świąteczny to czas, kiedy cmentarze odwiedza większa niż zwykle ilość osób. Wyjątkowo w tym roku będziemy musieli odłożyć tę wizytę na później – mówi Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa. – Z szacunku dla potrzeby odwiedzenia grobów zmarłych nie zamykamy cmentarzy na stałe, a jedynie na czas świąt. Ważne jest, by nie zwiększać ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa. Pamiętajmy, że cmentarze odwiedzają często ludzie starsi, znajdujący się w grupie ryzyka. Ponadto przy jednej mogile często spotykają się osoby z różnych gospodarstw domowych, co znacznie zwiększa ryzyko zarażenia. Zachęcam również do skorzystania z możliwości wirtualnych odwiedzin na grobach bliskich. To również piękny sposób na okazanie szacunku i pamięci dla zmarłych.