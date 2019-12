Gdyńskie Centrum Filmowe w stolicy Portugalii, czyli jak kinowa Gdynia inspiruje Europę

Europa Cinemas

Europa Cinemas to partnerska sieć współpracy w ramach zrzeszającego kina programu Unii Europejskiej „Media”, która działa już od 1992 roku. Celem programu jest między innymi wzrost ilości i oglądalności filmów europejskich w ofertach kin oraz promowanie różnorodności w repertuarze filmów europejskich. A co nie mniej ważne, zachęcenie właścicieli kin do rozwój innowacyjny kinowych propozycji skierowanych do młodej widowni. Jak się okazuję, nie tak łatwo być jednym z członków Europa Cinemas, ponieważ trzeba spełnić kilka wymogów np. dotyczących liczby miejsc na widowni, liczby seansów oraz frekwencji podczas projekcji filmowych. Ponadto kina zabiegające o partnerstwo muszą zapewniać wysokie standardy w zakresie wyposażenia oraz bezpieczeństwa. Gdyńskie Centrum Filmowe jest członkiem Europa Cinemas od 2017 roku.

Gdyńskie Forum Wokół Kina

A już od 9 do 12 grudnia 2019 roku odbędzie się 48. Forum Wokół Kina, czyli ogólnopolskie spotkania środowiska związanego z rozpowszechnianiem filmów. Będzie to okazja, aby w skali krajowej wymienić się doświadczeniami i zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie. Gdynia już po raz kolejny będzie gospodarzem Forum Wokół Kina. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Kina Polskie” i Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni .