Gdyńskie autobusy w maseczkach. Tak miasto podczas pandemii koronawirusa zachęca do zasłaniania nosa i ust. Od 16.04.2020 r. to obowiązek

We wszystkich działaniach związanych z epidemią liczy się przede wszystkim skuteczność. Szukamy takich metod, aby dotrzeć do ludzi i osiągnąć to, co jest nam potrzebne – zazwyczaj cel dotyczący zdrowotnego bezpieczeństwa. Dlatego chwytamy się różnych metod, od samego początku kreatywnych i nietypowych, ale takich, które działają. Jeśli przy okazji budzą uśmiech, który tak bardzo jest nam teraz potrzebny, to tym lepiej. Nie robimy tego jednak dla pochwał, ale po to, by gdynianie byli zdrowi i bezpieczni – mówi dla portalu gdynia.pl Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.