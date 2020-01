Gdyński akcent podczas słynnego Rajdu Dakar. Komora hiperbaryczna pomaga w regeneracji mistrza Europy

Mistrz Europy w rajdach Baja z 2018 roku, startujący w Azji na quadzie, co prawda miał poważne problemy ze sprzętem na pierwszym etapie Dakaru i dotarł ostatni do mety, jednak wczoraj było już dużo lepiej. Łodzianin jest zdeterminowany, aby ukończyć wyzwanie.

Pomóc ma w tym polskiemu rajdowcowi łagodna komora hiperbaryczna z Gdyni, którą do jednej z łódzkich klinik producent, parkowa spółka OMNIOXY, dostarczył już w listopadzie ubiegłego roku. To uznana przez komisję antydopingową, w pełni legalna i skuteczna metoda regeneracji po ciężkim wysiłku fizycznym. Zawodnik w komorze hiperbarycznej oddycha skoncentrowanym tlenem, który szybko dociera do komórek i redukuje produkcję kwasu mlekowego.

- Cieszymy się też, że tak utalentowany sportowiec jak Arkadiusz Lindner, korzysta z naszej komory - mówi Adam Cegielski, prezes OMNIOXY S.A. - Coraz częściej słyszy się, że polscy sportowcy w swoim planie treningowym uwzględniają tlenoterapię hiperbaryczną. Na świecie od jakiegoś czasu jest to jeden z niemal obowiązkowych elementów treningu i regeneracji. Dzięki kilkudziesięciominutowej sesji przed każdym wysiłkiem fizycznym, jak i po, przyspieszamy procesy chemiczne organizmu, a rozpuszczony tak tlen dociera lepiej do miejsc wymagających naprawy i regeneracji. Zawodnik szybciej wraca do siebie po długim dniu zmagań rajdowych.

Rajd Dakar 2020 rozpoczął się w poniedziałek i potrwa niemal dwa tygodnie. Zawodnicy pokonają w tym czasie na pustyni ponad 7,8 tysiąca kilometrów.