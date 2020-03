Gdyńska policja obchodzi setne urodziny. Jakich atrakcji możemy sie spodziewać?

To pierwsza tegoroczna gra miejska ogranizowana przez gdyńską uczelnie. W ubiegłym roku w 4 grach udział wzięło ponad 1000 osób. Uczestnicy będą mieli okazję poznać ciekawostki związane ze służbą w gdyńskiej policji, wzorem stróżów prawa rozwiążą zagadki krymilane oraz poznają patronkę policjantów województwa pomorskiego - komisarz Policji Państwowej Stanisławę Filipinę Paleolog. Kom. Paleolog stanęła na czele Policji Kobiecej. To wydarzenie zrewolucjonizowało Państwową Policję, a Referat Policji Kobiecej skutecznie zwalczał międzywojenną plagę handlu żywym towarem. To dzięki działaniom Stanisławy Paleolog zaprowadzono porządek w okolicach dawnej Chińskiej Dzielnicy, do której nawet najodważniejsi mieszkańcy bali się samotnie zapuszczać.

- Jak zawsze grę miejską poświęciliśmy osobie wybitnie zasłużonej i wyróżniającej się - podkreśla Adam Labuhn, przewodniczący Parlamentu Studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. - Dotychczas gry dotyczyły sekretów Gdyni ukazywanych przez pryzmat danej postaci. Tym razem będą to zagadki kryminalne. Przewodnikiem będzie komisarz Policji Państwowej na Pomorzu, kom. Stanisława Filipina Paleolog. Wybraliśmy tę postać by uczcić dwie rocznice: 100-lecie Policji na Pomorzu oraz 95-lecie Policji Kobiecej. W organizację gry zaangażowani zostali studenci WSAiB, uczniowie IX LO w Gdyni, specjaliści z gdyńskich muzeów, a także funkcjonariusze policji i kryminolodzy.