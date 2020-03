Gdyńska aktywność kulturalna przenosi się do sieci - sprawdź szczegóły akcji "Gdynia Kulturalna"

Przypominamy, że wszystkie kina, muzea, teatry i instytucje kultury będę nieczynne co najmniej do 25 marca. Gdynia doskonale odnajduje się w obecnej trudnej sytuacji. Mogłoby się wydawać, że na jakiś czas trzeba będzie zrezygnować z obcowania z kulturą. Okazuje się, że nie! Gdynia przygotowała dla swoich mieszkańców specjalny projekt, który połączył siły wielu instytucji miejskich, a do swojego przekazu wykorzysta najnowsze technologie. Sprawdź szczegóły.

Już od dziś,16 marca, gdyńska kultura zagości w naszych domach na dłużej. Mowa o uczestnictwie w kulturze w formie streamingu w sieci, gdzie codziennie o godzinie 18:00 na Facebooku na profilu Gdyni Kulturalnej będę transmitowane pokazy teatralne, koncerty, filmy czy warsztaty.



Wśród propozycji będą: filmy absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, spektakle Teatru Gdynia Główna, koncert Wolność. Kosmos. Improwizacja, wernisaż wystawyMuzeum Miasta Gdyni „Gdynia - Tel Awiw” i warsztaty z tworzenia ekologicznych świec. Każdy znajdzie w programie coś dla siebie. Program transmisji jest na bieżąco aktualizowany - na dziś, 16 marzec godzina 18:00, zaplanowano "UL z książkami" czyli reprezentanci Unii Literackiej spotykają się z czytelnikami online :



Zachwycani pomysłem Gdyni są także znani i lubiani, w tym Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka i autorka książek, która napisała na swoim Instagramie @karolinakp : „Świetny pomysł Gdynia! Robią tak w innych miastach? ” https://www.instagram.com/p/B9rlp9Fg_HJ BEZ ŚCIEMY: Na scenie Wideo