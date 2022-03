Gdyńscy urzędnicy potwierdzają reorganizację szkolnictwa. Społecznicy obawiają się oszczędzania na edukacji

- To oczywiste, że subwencja jest minimalnie niższa, bo nalicza się ją od ilości dzieci - uważa Sławomir Januszewski ze stowarzyszenia Bryza. - Kiedy spojrzymy na oficjalne dane, nie ma żadnego załamania, z którego by wynikała dramatyczna sytuacja rysowana przez gdyński samorząd. Miasto szuka w panice pieniędzy, bo jest ogromnie zadłużone. W żadnym z polskich miast subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z oświatą. Wszystkie gminy w Polsce dokładają do edukacji. Niepokojące jest to, że gdyński samorząd, mając ewidentnie problem ze strategią dla oświaty, próbuje w tym momencie na niej oszczędzać. Pytamy więc, dlaczego doprowadzono do takiej sytuacji finansowej miasta, że niedługo będzie trzeba zwalniać pracowników oświaty?