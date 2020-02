Gdyńscy samorządowcy i parlamentarzyści złożyli kwiaty pod Pomnikiem Polski Morskiej z okazji urodzin Gdyni ZDJĘCIA

Wcześniej specjalne życzenia wszystkim gdyniankom i gdynianom złożył prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

- Gdynia jest miastem niezwykłym. Wyrosła z marzeń o dostępie Polski do morza, ale też wyrosła z marzeń o dobrobycie i jakości życia. Dzisiaj nasze miasto obchodzi swoje 94. urodziny. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu, by każdy dzień spędzony w naszym mieście spełniał państwa marzenia, byśmy poczuli i odnajdywali każdego dnia ducha wspólnotowości, by Gdynia była dla każdego z nas, naszym wymarzonym miejscem na ziemi - mówił prezydent Gdyni.

O najważniejszych wydarzeniach w historii Gdyni mówiła Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. -

Żeby Gdynia mogła uzyskać prawa miejskie, te ziemie musiały wrócić w ręce Polski - podkreślała Joanna Zielińska. - Po pierwszym rozbiorze Polski tereny za Gdańskiem i Toruniem zostały włączone do Prus. Po drugim zaborze i te miasta, które były jeszcze przez jakiś czas Polskie również zostały oddane Prusom. Gdynia istniała wtedy tylko jako wioska. Jednak, żeby mogła stać się miastem, te ziemie musiały się zacząć rozwijać. Po uzyskaniu niepodległości marszałek Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę, że bez granicy morskiej Polska nie będzie miała większej szansy do rozwoju. W Paryżu walczono o to, by te ziemie zostały włączone do Polski. Jednak kulminacyjnym i najbardziej znanym punktem przejmowania tych ziem były zaślubiny Polski z morzem.