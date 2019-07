Gdynia w Waszym obiektywie już po raz dziesiąty! Niespodzianka z okazji jubileuszu!

Przez cały ten okres nadsyłaliście nam fotki z Gdyni, które doskonale obrazują, jak bardzo kochacie miasto. Wiele z nich to zachwycające fotografie. Spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem i lawiną pozytywnych komentarzy. Dlatego też dziś, przy okazji dziesiątej edycji Gdyni w Waszym obiektywie, mamy dla Was niespodziankę. Publikujemy nie tylko najnowsze fotografie, jakie otrzymaliśmy od Was, ale przypominamy także wszystkie, publikowane wcześniej . Kto jeszcze ich nie widział, ma doskonałą okazję, aby przeglądnąć fotki w jednej galerii. Kto natomiast śledził nasz cykl, a zdjęcia mu się podobały, może po prostu przypomnieć je sobie jeszcze raz. Zachęcamy do oglądania!