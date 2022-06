Gdynia. W poniedziałek startuje 20.06.2022 r. V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Dyskusje o bezpieczeństwie energetycznym

V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. 100-lecie Portu w Gdyni

W tym kontekście rozmowy dotyczyć będą inwestycji w polskich portach, podnoszących ich konkurencyjność. A jednym z tematów związanych z Forum będzie 100-lecie Portu Gdynia. Obchody okrągłej rocznicy powstania tego portu, okna na świat II Rzeczpospolitej, właśnie trwają. Ale to nie wszystko co wiąże się z gospodarką morską. Rozmowy dotyczyć będą także morskiej energetyki wiatrowej oraz przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Oddanie do użytku tej inwestycji zaplanowano na wrzesień tego roku.

Oprócz tych tematów podczas paneli pojawi się temat specjalistyczny - podczas dyskusji goście zajmą się tematem produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru. W kontekście rewolucji energetycznej wodór postrzegany jest jako ważne paliwo przyszłości. W tym też kontekście analizowana jest przyszłość polskiego przemysłu.