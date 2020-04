Gdynia uruchomiła portal poświęcony COVID-19. Gdzie szukać pomocy, jak załatwić sprawy urzędowe? Najważniejsze informacje dla mieszkańców

Od ponad dwóch lat w naszym mieście działa Gdyńskie Centrum Kontaktu i infolinia miejska. W ostatnim czasie liczba telefonów wykonywanych przez mieszkańców znacznie wzrosła i co logiczne pytania dotyczą obecnej sytuacji epidemiologicznej. Nie wszyscy mają także możliwość śledzenia nowych regulacji ogłaszanych na poziomie krajowym. Stąd też dla potrzeb mieszkańców stworzyliśmy nową witrynę internetową, gdzie zespół Gdyńskiego Centrum Kontaktu stara się na bieżąco zbierać kluczowe informacje w jednym miejscu. W razie dodatkowych pytań, cały czas funkcjonuje infolinia miejska pod numerem: 58 626-26-26. Co ważne, każdy pracownik jest do Państwa dyspozycji pracując zdalnie z domu. I do pozostawania w domach także gorąco Państwa zachęcam – mówi portalowi gdynia.pl Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.