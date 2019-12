Gdynia uruchomiła pierwszy w Polsce kontrbuspas ZDJĘCIA

Pierwszym pasażerom jadącym przebudowanym odcinkiem Chwarznieńskiej towarzyszyli prezydent Gdyni Wojciech Szczurek razem z wiceprezydentem Markiem Łucykiem i radnym miasta Jakubem Ubychem. Nad całością czuwać ma dobrze znany gdynianom system inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR , który steruje m.in. znakami zmiennej treści na ulicach Trójmiasta. Specjalne skanery, pracujące w oparciu o przesył danych technologii w systemie bluetooth/wifi, analizować będą czas przejazdu ul. Chwarznieńską. Jeśli czas przejazdu osiągnie wartość graniczną, operator systemu TRISTAR zostanie o tym poinformowany i będzie mógł uruchomić ruch autobusów drugą jezdnią „pod prąd”.

- To historyczny moment w historii naszego miasta - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - W Gdyni na 1000 mieszkańców przypada 700 samochodów osobowych, w Berlinie natomiast zaledwie 350. Kochamy swoje auta, ale robimy wszystko, żeby zachęcać mieszkańców do tego, aby korzystali z komunikacji miejskiej. Nasz tabor jest na światowym poziomie, również pod względem ekologicznym. Punktualnie przemieszczająca się po ulicach miasta komunikacja miejska to szansa na to, żeby gdynianie coraz chętniej z niej korzystali. Bardzo istotnym elementem działania miasta w tym zakresie jest budowa buspasów. Mamy ich wiele w całym mieście. Dzisiaj zaprezentowaliśmy pierwsze w Polsce niezwykle nowoczesne rozwiązanie. System był przygotowywany przez wiele miesięcy. Kontrbuspas to zmiana, która w określonych godzinach szczytu pozwoli autobusom na jazdę po specjalnie wydzielonej części drogi.