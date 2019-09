Gdynia testuje nowoczesny autobus elektryczny ZDJĘCIA

Od 16 do 30 września po ulicach Gdyni jeździć będzie Volvo 7900 Electric - to długi na 12 metrów autobus, który może pomieścić ponad 80 pasażerów - w tym 28 na miejscach siedzących. Maszynę testować będzie gdyńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej. Całkowicie niskopodłogowy pojazd na co dzień wozi pasażerów w Inowrocławiu, jest wyposażony w klimatyzację, monitoring wizyjny i system informacji pasażerskiej.

Autobus od dzisiaj krążyć będzie po gdyńskich drogach. Zasilają go baterie trakcyjne o pojemności 200 kWh, dzięki którym pojazd może przejechać około 100 km na jednym ładowaniu. - Coraz więcej polskich miast decyduje się na wprowadzenie do swoich flot komunikacji miejskiej autobusów bezemisyjnych - mówi Marek Gawroński, wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym. - Volvo, jako jedyny producent, już kilka lat temu zrezygnowało z produkcji autobusów miejskich o napędzie wyłącznie spalinowym, w naszej wrocławskiej fabryce wytwarzamy tylko pojazdy wykorzystujące napęd elektryczny. Mam nadzieję, ze wkrótce będziemy mogli dostarczać kolejne zelektryfikowane autobusy do polskich miast. Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Pojazdy z Polski wożą pasażerów w wielu europejskich miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Niemczech, czy Holandii.