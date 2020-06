Gdynia. Słynny Pekin został niemal zrównany z ziemią. Stoją już tylko nieliczne domy. Grunt przygotowany pod budowę osiedla mieszkaniowego

Przez internet zachęcają do wyprowadzki z Pekinu. Przy ul. Orlicz-Dreszera ma powstać osiedle

Wszystko to zaczęło się zmieniać dopiero kilkanaście lat temu, gdy "Dziennik Bałtycki" ujawnił, iż właściciele gruntu wycenianego obecnie na około 28 milionów złotych zamierzają sprzedać go pod inwestycje. Radni Gdyni mimo protestów mieszkańców uchwalili też dla tego obszaru plan zagospodarowania, dopuszczający budowę osiedla mieszkaniowego z widokiem na morze.

Powstająca zabudowa miała być tymczasowa, na okres od trzech do pięciu lat. Po tym czasie powinna zostać rozebrana. Ten stan "tymczasowości" utrzymał się jednak po zakończeniu II wojny światowej przez cały okres komuny. Lokatorzy z posesji na "Pekinie" podpisywali umowy z właścicielami gruntu, płacąc im czynsz. Ocenia się, że w pewnym momencie liczba mieszkańców substandardowego osiedla mogła wynosić nawet tysiąc osób.

Mimo to transakcja sprzedaży gruntu sopockiej spółce Beijing S.A. sfinalizowana została dopiero w ubiegłym roku. Mieszkańcy "Pekinu" w ostatnich latach różnymi metodami byli nakłaniani do wyprowadzenia się z substandardowego obszaru. Niemal wszyscy tak uczynili. Zobaczcie zresztą sami na zdjęciach, jak wygląda obecnie "Pekin" i co działo się na wzgórzu w okresie jego rozkwitu.