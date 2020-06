Gdynia. Mimo krytycznych głosów opozycji Wojciech Szczurek otrzymał absolutorium za 2019 rok

- Działania, które podjęło miasto w ubiegłym roku, były wyjątkowo nieprzemyślane, niekorzystne dla mieszkańców - twierdzi Paweł Stolarczyk, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. - Te dwanaście miesięcy rozpoczęły się bardzo przykrym wydarzeniem. Nastąpiła likwidacja dwóch rad dzielnic na Witominie. Odbyło się to bez jakichkolwiek uzgodnień z mieszkańcami. O głos nie byli pytani też radni dzielnicy i opozycja. Następnie przygotowano likwidację szkół na Kamiennej Górze i Grabówku, co wywołało wiele protestów ze strony mieszkańców. Niestety, jak do tej pory okazały się one bezskuteczne.

Opozycja ma pretensje do Wojciecha Szczurka także w kwestii zaciągania kolejnych kredytów.