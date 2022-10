Gdynia: Mężczyzna wyjechał ponad 20 lat temu do Neapolu i przepadł, jak kamień w wodę. Szukają go policjanci z Oksywia

W sierpniu 2006 roku do komisariatu na Oksywiu zgłosił się ojciec zaginionego, który poinformował, że jego syn 1 maja 1997 roku wyjechał autokarem z Krakowa do Włoch, aby znaleźć pracę. We wrześniu mężczyzna skontaktował się z rodzicami i powiedział, że prawdopodobnie opuści Neapol, ale nie wie, kiedy wróci do domu. Następnie jego telefon zamilkł. Rodzina otrzymała jeszcze pocztówkę od syna, a potem kontakt z nim całkowicie się urwał.

Policjanci pracowali przy tej sprawie, ale dotychczas nie udało się odnaleźć mężczyzny. Mundurowi przeprowadzili badania antroskopijne i uzyskali prawdopodobny wygląd zaginionego.