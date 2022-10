Gdynia. Kartka z kalendarza (7.10.2015). Chińskie okręty wojenne zawitały do Gdyni. Chętnych do ich obejrzenia nie brakowało

Do Gdyni przypłynęły niszczyciel rakietowy Jinan, fregata Yiyang oraz jednostka zaopatrzeniowa Qiandaohu. Była to historyczna wizyta, dlatego wzbudziła ogromne zainteresowanie. Nie dość, że okręty Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo - Wyzwoleńczej pojawiły się w Polsce po raz pierwszy, to jeszcze zostały udostępnione zwiedzającym. W ruch poszły oczywiście aparaty fotograficzne, kamery i smartfony.