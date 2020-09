Gdynia. Kartka z kalendarza (7.09.2015). Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wypowiada wojnę afiszom wyborczym. Jest ich zbyt dużo

Według urzędników plakaty, afisze i billboardy , które pojawiały się w ubiegłych latach przy okazji kampanii wyborczych, niekorzystnie wpływały na krajobraz miasta , ale przede wszystkim rozpraszały kierowców i zasłaniały znaki drogowe. W efekcie do gdyńskiego Ratusza napływało wiele skarg od mieszkańców.

Jak się też okazuje, podobne spostrzeżenia mieli nie tylko samorządowcy z Gdyni. Do ograniczenia liczby plakatów wyborczych przymierzano się w 2015 roku także w innych miastach na Pomorzu. Na stronie internetowej "Dziennika Bałtyckiego" przeczytacie, co mieli do powiedzenia na temat tego problemu urzędnicy m.in. z Kartuz i Lęborka oraz zapoznacie się z komentarzami internautów.