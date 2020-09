Gdynia. Kartka z kalendarza (6.09.2019). Projektanci z Warszawy przedstawili pomysł na Polankę Redłowską. Co na to prezydent Gdyni?

Projektantki z Warszawy podjęły się zadania w odpowiedzi na post, dodany przez radnego miasta Marcina Bełbota na forum dla architektów. Zaproponowane przez nie zmiany polegały nie tylko na usytuowaniu w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Gdyni wielu nowych obiektów rekreacyjnych, ale także urządzeniu zieleni i małej architektury, jak hamaki, ławki, altany, paleniska, drewniane urządzenia do zabaw dla dzieci. Zdaniem reprezentantów LandAR Projects polanka powinna zostać podzielona na kilka stref: rekreacyjną, sportową, wodną i wypoczynkową.

- Według koncepcji, nawiązującej do historycznego charakteru miejsca, miałyby się tutaj znajdować dwa baseny - informowała inżynier architekt krajobrazu Natalia Miechowicz z LandAR Projects. - Jeden rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych, drugi dla dzieci, ze specjalnie dla nich dobranymi urządzeniami wodnymi. Z założenia teren ma być dostępny dla mieszkańców i turystów przez cały rok. Stąd pomysł, żeby zimą baseny mogły służyć jako lodowiska. Architekci pomyśleli również o osobach starszych, projektując specjalnie dla nich siłownię zewnętrzną, a także o osobach niepełnosprawnych, likwidując bariery komunikacyjne. Polanka Redłowska jest wyjątkowa, usytuowana nad morzem, otoczona lasem, a co się z tym wiąże, ważna dla mieszkańców, którzy lubią spędzać tutaj swój wolny czas. A mogliby spędzać go jeszcze milej, odpoczywając, bawiąc się, czy grając.