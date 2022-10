Gdynia. Kartka z kalendarza (4.10.2000). Skandal w szkole na Obłużu. Pieniądze rozkradzione, dzieci poszkodowane, prokurator oskarża

Jak poinformowała reporterów prokurator prowadząca sprawę, aktem oskarżenia objęta została była dyrektor ZSO nr 4 na Obłużu, a ponadto zatrudnione przez nią intendentka i "główna księgowa" Co ciekawe, "nadzorować" finansów placówki ostatniej z tej kobiet nie przeszkadzało, że z wykształcenia była pielęgniarką. Według śledczych oskarżone pobierały z kasy szkoły środki na fikcyjne zakupy, których nigdy nie dokonały. Miały też przywłaszczać pieniądze uzyskiwane przez ZSO nr 4 od firm wynajmujących szkolne pomieszczenia. Co najbardziej bulwersujące, według ustaleń prokuratury z rachunku szkoły "wyparowały" nawet środki, przeznaczone na dożywianie biednych dzieci.

Proceder trwać miał od września 1997 do kwietnia 2000 roku. Jak nietrudno się domyślić, kiedy sprawa wyszła na jaw i rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo, dyrektor placówki oraz jej wspólniczki pożegnały się z pracą. Kontrolę wszczęto po anonimowym liście, przekazanym do jednego z gdyńskich komisariatów. Opisany proceder nie dość, że się potwierdził, to jeszcze jego skala zaskoczyła funkcjonariuszy, zajmujących się przestępczością gospodarczą w Gdyni.