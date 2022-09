Gdynia. Kartka z kalendarza (14.09.2009). Prezes spółdzielni grozi prokuraturą i sądem prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi

Jackowi Benertowi nie podobało się, że gdyńscy urzędnicy nie odpowiadają na kierowane przez niego pisma odnośnie statusu ul. Kameliowej. Jego zdaniem tym samym łamali prawo.

- Skierowałem 17 lipca do prezydenta Gdyni zapytanie, czy wydzielając działkę pod budowę ul. Kameliowej uczynił to z zamiarem, aby była to droga publiczna czy wewnętrzna - mówił Jacek Benert. - Jeśli odpowie, że publiczna, zażądam wykupu i odszkodowania. Jeśli zdaniem miasta to ulica wewnętrzna, blokuję ją. Ale odpowiedzi do dziś nie uzyskałem, choć urzędnicy powinni ją przesłać w ciągu miesiąca. Nie udzielając takich danych urząd miasta łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Wezwaliśmy więc na początku września urzędników do usunięcia naruszenia prawa. Jeśli nie zrobią tego w ciągu dwóch tygodni, kieruję sprawę do sądu i prokuratury.