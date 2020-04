Gdynia Design Days – tego roku w nowej formie

GDYNIA DESIGN DAYS

Gdynia Design Days to festiwal, który odbywa się co roku i prezentuje najnowsze pomysły projektowe z dziedziny designu. Festiwal jest bogaty w ciekawe wystawy, warsztaty i wykłady oraz jest wspaniałą platformą prezentacji projektów uzdolnionych studentów wyższych szkół artystycznych. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy fascynują się sztuką i designem, a zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców i profesjonalistów. Dlatego corocznie przez te kilka dni Gdynia staje się najlepszych miejscem spotkań całej branży projektowej.

Każdy rok i każda nowa edycja festiwalu jest doskonałym pretekstem do poruszania problemów jakie zachodzą obecnie w naszej rzeczywistości. Niestety przez pandemię koronawirusa tegoroczna edycja festiwalu Gdynia Desing Days odbędzie się online w dniach od 4 do 11 lipca: