Gdynia Chylonia: Był poszukiwany, jechał bez prawa jazdy i miał narkotyki

Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły, bo przy mężczyźnie i w jego samochodzie mundurowi zabezpieczyli niewielkie ilości haszyszu . Po sprawdzeniu danych 37-letniego kierowcy w bazach danych policjanci stwierdzili, że jest on dodatkowo poszukiwany do odbycia kary jednego roku i sześciu miesięcy więzienia za popełnione wcześniej przestępstwa o charakterze narkotykowym .

W czwartek w nocy, policjanci z komisariatu w Gdyni Chyloni próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego dostawczym fordem. Ten mimo że widział sygnały policjantów, to jednak przyśpieszył i zaczął uciekać.

Mężczyzna został zatrzymany, pobrano od niego krew do badań na obecność substancji odurzających. W zależności od ich wyników, oprócz odpowiedzialności za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków, mężczyzna może usłyszeć również zarzut kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej kara do 5 lat pozbawienia wolności, a kierowanie pod wpływem narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.