Gdynia. Budżet Obywatelski 2020. Głosowanie jeszcze do poniedziałku 22.06.2020. Do rozdysponowania pula 10,6 miliona złotych ZDJĘCIA

Jeszcze tylko do poniedziałku 22 czerwca mieszkańcy Gdyni mogą oddać głos na projekty zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że kto jeszcze nie zagłosował, a chce mieć wpływ na zmiany, zachodzące w jego mieście i dzielnicy, musi zainteresować się tym tematem w ciągu najbliższych kilku dni.

Po zweryfikowaniu wszystkich pomysłów, zgłoszonych przez mieszkańców, w tym roku gdynianie mają do wyboru 282 projekty, w tym trzynaście miejskich. Pozostałe z nich to propozycje dzielnicowe. - Dla całego miasta to prawie 300 pomysłów na wspólne spędzanie czasu, naukę, rozwijanie zainteresowań, ale też poprawę bezpieczeństwa, stworzenie miejsc do rekreacji, czy upiększenie najbliższego sąsiedztwa - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Czytaj także Park koło Estakady Kwiatkowskiego gotowy. Zobaczcie zdjęcia

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni Na realizację projektów dzielnicowych urzędnicy przeznaczyć zamierzają 9,1 miliona złotych. Z kolei 1,5 miliona złotych przypadnie na propozycje miejskie. Budżet Obywatelski Gdynia 2020. W jaki sposób głosować przez interenet? Aby wybrać odpowiadający nam projekt i oddać na niego głos, należy wejść na stronę bo.gdynia.pl i zalogować się przedstawiając numer PESEL oraz imię matki. Trwa głosowanie... Jak oceniasz liczbę projektów, zgłoszoną do Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w 2020 roku? Jest ich wystarczająca liczba i szeroki wybór Jest ich zbyt dużo, niektóre są podobne do siebie Powinno być ich więcej W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu 58 727 39 10 lub na adres mailowy bo@gdynia.pl wysłać prośbę o pomoc w przebrnięciu procedur. Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, a chcą oddać swój głos, mogą to zrobić w wyznaczonych miejscach w całej Gdyni. Z takiej możliwości można korzystać z zachowaniem ściśle określonych zasad bezpieczeństwa. Budżet Obywatelski Gdynia 2020. Gdzie zagłosujesz osobiście? Przystań Lipowa 15, Wielki Kack, 19 czerwca, godz. 16- 19

Przystań Śmidowicza 49, Oksywie, 19 czerwca, godz. 16- 19

Przystań Opata Hackiego 33, Chylonia, 19 czerwca, godz. 16- 19

Wymiennikownia ul. Kartuska 20b, Chylonia, 19 czerwca godz. 15-19

UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 19 czerwca godz. 15-19

Biblioteka Obłuże, ul. Boisko 6, 22 czerwca, godz. 12- 19

Biblioteka Cisowa, ul. Kcyńska 2, 22 czerwca godz. 12- 19

Biblioteka Chylonia, ul. Opata Hackiego 33, 22 czerwca godz. 12- 19

Biblioteka Witomino, ul. Narcyzowa 1, 22 czerwca godz. 12- 19

Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141, 22 czerwca godz. 12- 19

Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 60, 22 czerwca godz. 12- 19 W przypadku bibliotek należy jednak wziąć pod uwagę, że w placówkach tych obowiązuje przerwa sanitarno-techniczna w godz.15-16. W trakcie jej trwania głosowanie będzie niemożliwe. Czytaj także Rekordowa liczba wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Gdyni

Nowe miejsca do rekreacji w gdyńskich dzielnicach ZDJĘCIA Budżet Obywatelski Gdynia 2020. Kto może zagłosować? W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 głosować może każdy mieszkaniec Gdyni. Jednak osoby, które nie są zameldowane w mieście lub nie figurują w rejestrze wyborców, muszą podpisać oświadczenie. Podczas głosowania taki dokument można złożyć od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16 w UrbanLab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA, wejście od ul. Stryjskiej). Gotowe do druku oświadczenie można także pobrać ze strony bo.gdynia.pl w tym miejscu lub otrzymać w UrbanLabie. Budżet Obywatelski Gdynia 2020. Wysoka frekwencja ponownie będzie premiowana Warto też pamiętać, że aktywność w głosowaniu na projekty dzielnicowe może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy. W tej z nich, w której frekwencja okaże się ostatecznie najwyższa, tak jak w latach ubiegłych zrealizowany zostanie dodatkowo jeden duży projekt spośród zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dwóch kolejnych dzielnicach na podium będą to projekty małe. Według najnowszych danych sytuacja przedstawia się następująco.



Jak łatwo się zorientować, obecnie zdecydowanie największą szansę na wywalczenie dodatkowego projektu dużego mają mieszkańcy Chwarzna i Wiczlina. Głosujący z innych dzielnic muszą się więc mocno zmobilizować, jeśli jeszcze myślą o dogonieniu lidera. Natomiast zacięta walka trwa o miejsce trzecie. Skutkowało będzie one realizacją dodatkowego projektu małego. W tym przypadku o wypadnięciu z podium, lub awansie na nie, decydować może ostatecznie nawet stosunkowo niewielka liczba głosów. Czytaj także Nowy plac zabaw w Cisowej za 300 tysięcy złotych ZDJĘCIA Uważaj nad wodą. Brawura przyczyną utonięć Wideo