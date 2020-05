Galerie handlowe w Gdyni - W jakich godzinach są otwarte sklepy? I jak w nich bezpiecznie kupować?

„ Informujemy, że od 4 maja otwieramy nasze Centrum Handlowe zgodnie z wytycznymi od Ministerstwa Rozwoju. Oznacza to, umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom z wyłączeniem: ❌Stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin) ❌Stref gier ❌Kin Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń: ✅ Zachowaj bezpieczny odstęp 2 metrów od pozostałych klientów ✅ Zakryj nos i usta - maseczki ochronne dostępne są w sklepach SPAR, Grey Wolf, Zoo Karina, Świat Prasy, Telakces.com, Herbata-Kawa, Organique ✅Korzystając z parkingu podziemnego parkuj na co drugim miejscu oraz zachowaj dystans przy wsiadaniu / wysiadaniu z samochodu ✅ Zwróć uwagę na oznaczenia dot. liczby osób mogących przebywać w windzie jednocześnie ✅ Przestrzegaj zasad i obostrzeń panujących w poszczególnych sklepach

Zachęcamy do korzystania z płynu do dezynfekcji znajdującego się w pojemnikach na terenie centrum.”

„ Odwiedzając nas pamiętajcie, że:

➡️ Na terenie całej Galerii Klif należy nosić maseczkę. Maseczki możecie kupić w następujących punktach: Emanuel Berg, Gatta, Piotr i Paweł i Zoo Karina,

➡️ Na terenie poszczególnych sklepów należy nosić rękawiczki,

➡️ Na terenie całej Galerii wszyscy muszą zachowywać bezpieczną odległość od siebie min. 2 m,

➡️ Jeśli wybieracie się do nas autem pamiętajcie, że możecie korzystać z co drugiego miejsca parkingowego,

➡️ Restauracje w strefie gastronomicznej obsługują jedynie zamówienia na wynos. Na terenie całej galerii obowiązuje zakaz konsumpcji,

➡️ Na teranie Galerii może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób. Monitorujemy na bieżąco tę liczbę i w przypadku jej przekroczenia służby poproszą Was o poczekanie chwilę na zewnątrz,

➡️ We wszystkich sklepach obowiązuje ograniczenia liczby osób – informacja o limitach znajduje się przy każdym wejściu do lokalu,

➡️ W windzie umieszczono informacje o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą z niej korzystać w jednym momencie,

➡️ Zadbano o właściwą cyrkulację powietrza,

➡️ W toalecie umieszczone zostały praktyczne instrukcje mycia rąk, zdejmowania i nakładania maseczek,

➡️ Zwiększono liczbę personelu serwisowego m.in. ochrony i sprzątania, aby jak najlepiej przestrzegać nowych zasad oraz często dezynfekować pomieszczenia i elementy, narażone na częsty dotyk.

