Galeria Klif laureatką Gdyńskiego Galionu. Doceniono ją za wspieranie kultury w mieście

Pierwsza z wystaw została przygotowana na 93. urodziny Gdyni. Pokazano przy jej okazji krajobrazy na styku lądu i morza. Druga wystawa poświęcona była motoryzacji, a kolejna dawnej Gdyni na plaży. Czwarta z wystaw prezentowała m.in. szkolne mundurki sprzed lat gdyńskich uczniów. Piąta zawierała zdjęcia wybranych bohaterek i bohaterów Gdyni. Poprzedził ją konkurs, organizowany przez Klif przy współpracy z "Dziennikiem Bałtyckim".

W galerii w Orłowie organizowane są też oprowadzania kuratorskie. Są okazją do poznania niesamowitych historii, towarzyszących prezentowanym zdjęciom. Wystawę o bohaterach Gdyni wykorzystano jako przestrzeń do wyjątkowej lekcji historii, poprowadzonej przez przewodnika po Gdyni Arkadiusza Brzęczka. Muzeum i Galeria Klif podpisały umowę o stałej współpracy do czerwca 2021 roku. Już planowane są następne, wspólne wydarzenia kulturalne.

- Docenienie naszych działań tą piękną nagrodą w postaci Gdyńskiego Galionu to dla nas przede wszystkim satysfakcja, ale też potwierdzenie, że warto stawiać na działania nietuzinkowe - mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. - Ciepły odbiór tej aktywności przez naszych klientów już był dla nas nagrodą, a teraz otrzymujemy tytuł Mecenasa Kultury, co jest zaszczytem i jednocześnie zobowiązaniem do organizacji kolejnych projektów.

W Galerii Klif prezentowana była także sztuka współczesna. Wystawy malarstwa i grafiki powstały we współpracy z Project ART. Nie zabrakło też wystawy plakatu i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Okazją do ich zorganizowania był letni Festiwal Kultur Świata Globaltica. Miłośnicy bursztynu mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć instalację artystyczną Amber Love, w której sypialnia stała się jantarowym wnętrzem.