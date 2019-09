FPFF w Gdyni. Zobacz, gdzie kupisz bilety i karnety i gdzie spotkasz gwiazdy kina. Przyjadą Buzek, Cielecka, Szyc, Fronczewski i inni

Festiwal od dziesięcioleci promuje rodzimą kinematografię na wielką skalę. Podczas jego trwania w Gdyni widzowie często jako pierwsi mogą zapoznać się z najnowszymi, polskimi produkcjami. Ponadto w tym roku, jak podkreślał podczas konferencji prasowej dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, jesteśmy potęgą jeśli chodzi o krótki metraż. Do FPFF zgłosiło się aż 115 takich filmów!

W trakcie festiwalu prezentowane są polskie filmy fabularne, nakręcone i wyprodukowane w ostatnim roku. Nagrodą główną są Złote Lwy. Wręczone zostaną też Platynowe Lwy za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne oraz szereg nagród indywidualnych. O statuetki ubiegają się najciekawsze filmy i premiery. Debiuty i laureaci, zaprezentowani w Gdyni, powalczą następnie na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Aby uczestniczyć w FPFF w roli widza, konieczny jest zakup karnetów i biletów. W przypadku karnetów ich sprzedaż online zakończyła się wraz z końcem sierpnia. Nie oznacza to jednak, że są już całkowicie niedostępne. 14 września ograniczona pula karnetów trafi ponownie do sprzedaży. Nabywać je będzie można aż do wyczerpania puli tylko w kasach Kina Helios w Centrum Handlowym Riviera w Gdyni w godzinach 12-20. Imienny karnet kosztuje 200 złotych i jest zaprogramowany na 20 punktów. Daje to możliwość obejrzenia podczas tegorocznego festiwalu dwudziestu filmów. Natomiast już od 5 września można kupować pojedyncze bilety na festiwalowe seanse. Ich ceny to kolejno: bilet normalny 22 zł, bilet ulgowy 18 zł, bilet dla grup zorganizowanych - firm i instytucji 15 zł, bilet za osobę z grupy szkolnej wraz z opiekunem 12 zł. Ponadto możliwy do nabycia jest jeszcze bilet na jeden blok Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Jego cena to 15 zł.