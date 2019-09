Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 2019 w Gdyni, gala finałowa 21.09.2019. Złote Lwy zdobyła Agnieszka Holland za film "Obywatel Jones"

Gala zamknięcia 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2019 w Gdyni. Złote Lwy dla Agnieszki Holland za film "Obywatel Jones", Srebrne Lwy zdobył Maciej Pieprzyca za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Relacja z gali finałowej 44 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2019 Nagrodę główną FPFF 2019 Złote Lwy zdobyła Agnieszka Holland za film "Obywatel Jones". - My, filmowcy polscy, stanowimy wspólnotę, my, twórcy, nie jesteśmy samotni, łączą nas wielkie wartości, łączy nas solidarność. Prosili mnie koledzy z Kultury Niepodległej, żebym przeczytała od nich taką informację: tegoroczny festiwal w Gdyni udowodnił po raz kolejny, że polskie władze są na wojnie z kulturą, próbują cenzurować dzieła, ludzi, instytucje i wydarzenia, nie tylko w świecie filmu, stosują urzędowe naciski, szantaż finansowy, przejęcia instytucji, obsadzanie stanowisk ideologami, wycofywanie się z zawartych umów. Musimy się bronić przed cenzorami, dlatego rozpoczynamy akcję "Cenzura nie przejdzie, pogotowie prawne kultury niepodległej - sieć prawników pracujących pro bono dla ludzi kultury, którzy padają ofiarą cenzorskich ataków". To przedsięwzięcie ruszy w najbliższych dniach, na portalu zrzutka.pl trwa akcja zbierania funduszy na jego koordynację, bądźmy solidarni i bądźmy odważni - powiedziała po otrzymaniu nagrody Agnieszka Holland, cytując odezwę Kultury Niepodległej. - Gratuluję nam wszystkim solidarności, dziekuję!

Polskie władze są na wojnie z kulturą. Musimy się bronić przed cenzorami Wiceminister kultury Jarosław Sellin odpowiedział laureatce: - Polskie władze szanują pracę twórców, to jest wasze święto w Gdyni, o czym świadczy fakt, że na 19 filmów, które sami wytypowaliście do konkursu głównego, 18 dostało dofinansowanie w ramach mecenatu państwa. Tak więc wygląda ta cenzura w Polsce. Na 19 filmów, które sami wytypowaliście do konkursu głównego, 18 dostało dofinansowanie w ramach mecenatu państwa Nasz wywiad z Agnieszką Holland przeczytasz tutaj: Nie mogę powiedzieć, że jestem prześladowana. A że mnie nie lubią? Trudno

AKTUALIZACJA, GODZ. 20.55 Srebrne Lwy 44. FPFF 2019 zdobył Maciej Pieprzyca za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Za reżyserię nagrodę otrzymał Jan Komasa za film "Boże Ciało".

- Sztuka będzie albo niezależna albo nie będzie jej wcale - powiedział mody reżyser. Sztuka będzie albo niezależna albo nie będzie jej wcale AKTUALIZACJA, GODZ. 20.45 Nagrodę Spacjalną FPFF 2019 jury otrzymał Łukasz Kośmicki za film "Ukryta gra". AKTUALIZACJA, GODZ. 20.40 Nagrodę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową otrzymał Dawid Ogrodnik za rolę Mieczysława Kosza w filme "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Ogrodnik najpierw mówił o krytyku w prawicowym piśmie, który się zastanawiał w recenzji, co by było, gdyby Mietek Kosz widzial, a potem dodał: - Możecie wyrzucać tyle filmów, ile chcecie z tego festiwalu, czy macie 150 cm wzrostu czy 2 metry, ta władza się kiedyś kończy i wtedy nie będzie już tak śmiesznie - powiedział odbierając nagrodę. Władza się kiedyś kończy i wtedy nie będzie już tak śmiesznie

Nagroda za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową otrzymała Magdalena Boczarska za rolę żony Marszałka w filmie "Piłsudski".

To już kolejna nagroda za rolę pierwszoplanową - wczesniej dostała nagrodę za fil "Różyczka". Nagrodę wręczył Bill Pullman, który zagrał w ostatnim filmie Piotra Woźniaka-Staraka - "Ukryta gra". AKTUALIZACJA, GODZ. 20.30 Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał Mateusz Pacewicz za film "Boże Ciało". Nagrodę za najlepsze zdjęcia otrzymał Witold Płóciennik za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Nagrodę za muzykę w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza" otrzymał Leszek Możdżer, który zagrał też w tym filmie epizod. AKTUALIZACJA, GODZ. 20.10 Nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską otrzymał Sebastian Stankiewicz za film "Pan T." Nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą otrzymała Eliza Rycembel za film "Boże Ciało". AKTUALIZACJA, GODZ. 20.05 Platynowe Lwy otrzymał za całokształt twórczości Krzysztof Zanussi. Reżyser otrzymał owacje na stojąco i długie oklaski.

Bardzo bym chciał, żebyśmy bronili filmu z wysokiej półki. I w sztuce i w polityce populizm morduje wartości. - Gdybym miał powiedzieć, jaki smak ma ta nagroda, to powiem słodko-gorzki. Słodka jest radość, że czegoś dokonaliśmy, gorzkie jest to, że jest to nagroda za kalendarz - powiedział reżyser dziękując za nagrodę. - Za sprawą naszych kolegów starszej generacji, kino, które było sztuką jarmarczną, dostało się do sztuk wysokich. Bardzo bym chciał, żebyśmy bronili filmu z wysokiej półki. I w sztuce i w polityce populizm morduje wartości. AKTUALIZACJA, GODZ. 19.55 Nagrodę za najlepszy montaż otrzymali Wolfgang Weigl, Krzysztof Arszennik i Robert Gryka za film "Ukryta gra", czyli polski obraz zrobiony po amerykańsku. W kategorii dźwięk nagrodę otrzymali Jarosław Czernichowski, Marcin Jachyra, Oliwier Synkowski i Marcin Lenarczyk za film "Interior".

Nagrodę za najlepszą scenografię otrzymał Grzegorz Piątkowski za film "Obywatel Jones". Agata Culak dostała nagrodę za kostiumy w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Za charakteryzację w tym samym filmie dostała nagrodę Jolanta Dańda. Zofia Domalik dostała nagrodę za debiut aktorski w filmie "Wszystko dla mojej matki". Aktorka zagrała brawurowo dziewczynę z poprawczaka. AKTUALIZACJA, GODZ. 19.28 Nagrodę za debiut reżyserski otrzymał Bartosz Kruhlik "Supernova". Co ciekawe ten film w pierwszej fazie nie wszedł do konkursu podobnie jak "Mowa ptaków" Ksawerego Żuławskiego. Nagrodę publiczności 44 FPFF 2019 otrzymał Jan Komasa za film "Boże Ciało". AKTUALIZACJA, GODZ. 19.00 Uroczystą galę zaczyna Leszek Możdżer, który grał też w filmie Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza" o genialnym niewidomym muzyku jazzowym. Galę prowadzą debiutanci - Urszula Grabowska i Arek Bukowski. AKTUALIZACJA, GODZ. 18.50 Ekipa filmowa za ekipą suną po czerwonym dywanie. Jedna z liczniejszych ekip należy do filmu "Boże Ciało" z odkryciem tego festiwalu Bartoszem Bielenią.

Przybywają też politycy od lewa do prawa - kampania i polityka wspierają się także na festiwalu. Jacek Bromski - sprawca festiwalowego zamieszania, czyli reżyser "Solid Gold", najgłośniejszego filmu festiwalu - też przyszedł. Pojawił się też wiceminister kultury Jaroslaw Sellin. Jest Pawel Huelle - pisarz, który zagral epizod w "Czarnym mercedesie" Janusza Majewskiego.