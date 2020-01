Ewa Minge otworzyła swój modowy butik w Gdyni!

„Femestage Eva Minge” to nieoczywiste spojrzenie na elegancki styl w codziennym wydaniu. Marka kierowana jest do młodych kobiet, które lubią stawiać na prostotę i klasykę, jednocześnie podkreślając swoją kobiecość. „Femestage Eva Minge” to połączenie mody haute couture z funkcjonalnością i wygodą ready-to-wear, jakiej wymagają współczesne kobiety od swojej codziennej garderoby.

Zachwyca nieprzerwanie od 30 lat

Ewa Minge to polska projektantka, która zajmuje się modą i i luksusowym wzornictwem przemysłowym. Swoim pomysłami i wielkim talentem Ewa zachwyca nieprzerwanie od 30 lat. Ma na swoim koncie pokazy w światowych stolicach mody, takich jak: Mediolan, Barcelona, Madryt czy Rzym. Ewa Minge brała także udział w trakcie trwania tygodni mody w Paryżu i w Nowym Jorku.