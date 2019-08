Enea Ironman 70.3 Gdynia. Zamknięte ulice w Gdyni i powiecie wejherowskim. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MAPA

- w godz. 9.30-14 zostaną zamknięte: skwer Kościuszki (od Waszyngtona do Borchardta), Borchardta, Armii Krajowej (pomiędzy Borchardta a Świętojańską), Świętojańska (od 10 Lutego do al. Marsz. Piłsudskiego), al. Marsz. Piłsudskiego, skwer Arki Gdynia, droga rowerowa wzdłuż bulwaru Nadmorskiego.

- w godz. 9.30-13.30 zostaną zamknięte ulice : Waszyngtona, św. Wojciecha, Portowa, Wendy (od Portowej od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego (od Wendy do Polskiej), Polska (jezdnia południowa od ronda Karlskrony do Celnej i jezdnia północna od Celnej do Janka Wiśniewskiego), Janka Wiśniewskiego (obie jezdnie od pl. Konstytucji do Estakady Kwiatkowskiego), Jana z Kolna (na całej długości z możliwością jazdy jednym pasem ruchu od Władysława IV do 3 Maja), pl. Kaszubski ze Świętojańską (z możliwością jazdy jednym pasem ruchu od Wójta Radtkego do 10 Lutego), skwer Kościuszki.

- od godz. 6.00 9.08 do godz. 22.00 11.08 al. Jana Pawła II zostanie zamknięta od wjazdu do Mariny Gdynia.

- w godz. 7.30-13.50 zostaną zamknięte ulice: Waszyngtona, św. Wojciecha, Portowa, Wendy (od Portowej od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego (od Wendy do Polskiej), Polska (jezdnia południowa od ronda Karlskrony do Celnej i obie jezdnie od Celnej do Janka Wiśniewskiego),

- w godz. 9.30-13.30 dojazd w rejon Portu i Stoczni wyłącznie ulicami Kontenerową i Logistyczną z kierunku Obłuża (objazd zniszczonego przepustu Potoku Chylonki) i dalej jednojezdniowym odcinkiem ul. Janka Wiśniewskiego (wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego), a następnie ulicami Gołębią, Przelotową (drogi udostępnione przez Gdynia Container Terminal oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną) do ul. Czechosłowackiej. Uwaga dojazd wyłącznie do ul. Polskiej.

- w godz. 8.00-13.00 zostanie zamknięta ul. Marszewska pomiędzy Koleczkowem a Wiczlińską i ul. Wiczlińska od Marszewskiej do Niemotowa, - w godz. 9.30-13.15 zostanie zamknięta ul. Wiczlińska (od Niemotowa do Chwarznieńskiej),

- w godz. 7.30-10.30 zostaną zamknięte ulice: Janka Wiśniewskiego (jezdnia w kierunku Estakady Kwiatkowskiego od Polskiej do estakady; odcinek od pl. Konstytucji do Polskiej zamknięty do 13.50), Estakada Kwiatkowskiego (jeden pas ruchu od Janka Wiśniewskiego do Morskiej), Morska (jeden pas ruchu od Kartuskiej do Estakady Kwiatkowskiego), Kartuska (połowa jezdni), Jaskółcza (połowa jezdni), Jałowcowa, Marszewska (od Pustek Cisowskich do Wiczlińskiej),

- w godz. 9.30-13.30 zostaną zamknięte ulice: Chwarznieńska (na całej długości z dopuszczeniem ruchu połową drogi w kierunku Centrum od ronda przed Gierdziejewskiego do Rolniczej oraz ruchu połową drogi w kierunku Wiczlina od ul. Zaruskiego do ul. Chwarznieńskiej), Małokacka (jeden pas ruchu). Olimpijska, Sportowa (od Olimpijskiej do Łużyckiej), Łużycka, Stryjska (od Łużyckiej do Zwycięstwa), Zwycięstwa (oba kierunki od Wielkopolskiej do Władysława IV z dopuszczeniem wyjazdu z byłych ogródków działkowych oraz z Krośnieńskiej w kier. Sopotu), Władysława IV (od Zwycięstwa do al. Marsz. Piłsudskiego oba kierunki, od al. Marsz. Piłsudskiego do 10 Lutego jezdnia w kier. Jana z Kolna, od 10 Lutego do Jana z Kolna dopuszczony ruch jednym pasem), Jana z Kolna (dopuszczony ruch jednym pasem od Władysława IV do 3 Maja), Janka Wiśniewskiego (od pl. Konstytucji do Polskiej z dopuszczeniem ruchu w kierunku Centrum- zamknięcie od godz. 7.30).

Trasa biegowa

- od godz. 7.30 do godz. 16.50 zostaną zamknięte ulice: skwer Kościuszki (od Jana Pawła II do Borchardta), Borchardta, Armii Krajowej (pomiędzy Borchardta a Świętojańską), Świętojańska (od 10 Lutego do al. Marsz. Piłsudskiego), Piłsudskiego, Prusa, Skwer Arki Gdynia, droga rowerowa wzdłuż bulwaru Nadmorskiego, al. Topolowa.

Tranzyt

Przejazd przez Gdynię na relacji Sopot-Rumia wyłącznie al. Zwycięstwa do ul. Wielkopolskiej i dalej ulicami Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Morską. Ul. Morska w kierunku Sopotu na odcinku od Kartuskiej do Estakady Kwiatkowskiego będzie zawężona do jednego pasa ruchu. Wjazd na Trasę Kwiatkowskiego z ul. Morskiej w kierunku Obwodnicy Trójmiasta zostanie zamknięty.

Śródmieście

- w godz. 7.30-13.50 niemożliwy będzie wyjazd z ul. Hryniewickiego),