Na co dzień związani są z Młodzieżowym Domem Kultury w Gdyni. Teraz, z powodu pandemii koronawirusa, młodzi wokaliści uczą się w domach. W tej trudnej dla wszystkich sytuacji nie zapomnieli o nauczycielach. Powstała piosenka #DziękujemyNauczycielom. To cover piosenki „Życie cudem jest”. Wykonuje go m.in. Szymon Lubicki, finalista programu „The Voice Kids”.