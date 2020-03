Dzięki projektowi z gdyńskiej "Trójki" licealiści pomogą uczniom szkół podstawowych w nauce

Każda szkoła średnia, która chciałaby się przyłączyć do projektu 3 Class otrzyma graficzne informacje o programie, regulamin, wzór umowy wolontariackiej, klauzuli RODO, formularz google forms (w którym wolontariusze wpiszą swoje imię, przedmiot, widełki czasowe, kontakt, etc.), dostęp do formularza rejestracyjnego i programu, który organizuje dany plan lekcji, wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony gdyńskiego III Liceum Ogólnokształcącego.

- Zamknięte szkoły to bardzo trudny sprawdzian dla nas wszystkich - powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Projekt gdyńskiej Trójki o wzajemnej pomocy „3 Class, czyli szkoła szkole pomaga” to znakomity pomysł na to, abyśmy razem i bez żadnego uszczerbku w wiedzy, przeszli ten trudny czas pandemii. Zostajemy w domu, ale nie jesteśmy sami i musimy poświęcić czas na naukę.

Sposób na dołączenie do platformy jest bardzo prosty. Rodzice lub uczniowie ze szkoły podstawowej muszą wypełnić formularz kontaktowy, wpisując zagadnienie, preferowany czas i kanał komunikacji (np. Skype czy Messenger), następnie formularz dopasowywany jest do wolontariuszy, którzy kontatkowani są z uczniami potrzebującymi wsparcia.

Licealista-wolontariusz pomaga. Wszystko monitorowane jest ankietami satysfakcji (tzw. googleforms).

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje na temat platformy można znaleźć na stronie: http://3-lab.pl/3class/