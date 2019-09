Dzięki nowoczesnym symulatorom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni możemy poznać pracę portu. To prezent od ZMPG z okazji 97. urodzin ZDJĘCIA

Jest to prezent dla najmłodszych mieszkańców miasta, ufundowany przez Port Gdynia z okazji jego 97. urodzin. Na nowoczesnych symulatorach, wyposażonych w interaktywny system, dzięki innowacyjnej formule każdy chętny może zapoznać się z pracą portu, spróbować wprowadzić do niego statek, lub dokonać jego załadunku. To atrakcje, które dotychczas dostępne były tylko dla studentów szkół morskich. Nic dziwnego, że już pierwszego dnia po zainstalowaniu symulatory cieszyły się wielką popularnością.

- Budowa stanowiska to początek naszej współpracy - mówi Alicja Harackiewicz, dyrektor Centrum Nauki Experyment. - W założeniu projektu przewidziano dalsze etapy działań i partycypacji Zarządu Portu Morskiego Gdynia w budowaniu oferty i eksponatów w centrum. Celami programowymi Experymentu są między innymi, wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii. Współpraca z Portem Gdynia to doskonały przykład synergii pomiędzy instytucją edukacji nieformalnej, a biznesem, która w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do promocji zawodów związanych z branżą morską. Mieszkańcy Trójmiasta, a także licznie odwiedzający Experyment turyści będą mogli również poznać „od kuchni” zasady funkcjonowania nowoczesnego portu i fascynujących aspektów pracy w nim.

ZOBACZ: Symulatory w Centrum Nauki Experymentw Gdyni