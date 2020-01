Drugie życie placu zabaw przy ul. Okrzei. Są nowe huśtawki, zjeżdżalnie, zestaw Street Workout i mini ścianka wspinaczkowa ZDJĘCIA

Przy ul. Okrzei pojawiła się podwójna huśtawka wahadłowa, wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z siatką z lin, drabinkami, uchwytami do podciągania oraz ścianką wspinaczkową, zestaw Street Workout do ćwiczeń siłowo - rekreacyjnych z drążkami do podciągania, drabinkami poziomymi, pionowymi i skośnymi, ławką, rurą pionową, liną do wspinania, wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z trójkątnym balkonem, karuzelą piruet, drabinką linową, zjeżdżalnią rurową.

Dodatkowo wokół placu zamontowano dwie ławki młodzieżowe, dwa stojaki rowerowe oraz ławkę z oparciem i podłokietnikami.

- Wszystkie nowe urządzenia oraz zestawy rekreacyjno-sprawnościowe mają metalową konstrukcję, dzięki czemu są odporne na warunki atmosferyczne - mówi Elżbieta Adamiec z gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni, która nadzorowała realizację tej inwestycji. - Każde z nich zainstalowaliśmy z zachowaniem bezpiecznych stref, co oznacza, że użytkownicy mogą swobodnie wykonywać pełen zakres ćwiczeń.

Na realizację inwestycji zdecydowano się dlatego, że stare urządzenia na placu zabaw przy ul. Okrzei w opinii mieszkańców oraz urzędników nie spełniały już warunków bezpieczeństwa.