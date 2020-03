Domowa Biblioteka, czyli jak wyruszyć w daleką podróż bez wychodzenia z domu

Barbara Kaszuba: "Lubię poświęcać czas innym"

Barbara Kaszuba - Społeczniczka o wielkiej empatii dla drugiego człowieka. Od prawie 20 lat prowadzi Fundację „My Kaszubi”, gdzie zajmuje się wszechstronną pomocą. Bezinteresownie dzieli się sobą, swoim czasem i pomysłami. Wszystko co robi to z miłością do Gdyni i jej mieszkańcó...