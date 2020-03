Domowa biblioteczka - czyli depesza literacko-kulturalna prosto z Gdyni

Zaglądaliście dziś na stronę Biblioteki Gdynia? Biblioteki są obecnie oficjalnie zamknięte, ale Biblioteka Gdynia o Was nie zapomina! Koniecznie sprawdzajcie co przygotowali dla Was każdego dnia. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu w naszych domach. Biblioteka Gdynia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników. Sprawdź akcję - „Domowa Biblioteczka”.

Domowa Biblioteka Pracownicy Biblioteki Gdynia przygotowali cykl inspiracji czytelniczych. Codziennie będą zamieszczać na profilu na Facebooku odnośniki do darmowych e-booków, audiobooków, podcastów i innych materiałów literackich. W poniedziałek były to WolneLektury.pl, a teraz serwis Legimi, który udostępnił nieodpłatnie aż 20 tytułów. Spośród nich pracownicy Biblioteki Gdynia polecają: „Pod taflą” Louise O'Neill , „Chatka Puchatka” A. A. Milne , „Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie Grindelwalda. Scenariusz oryginalny” Joanne K. Rowling , „Najwyższa góra świata” Anna Onichimowska oraz „Czarownice są wśród nas” Grzegorz Kasdepke, Joanna Papuzińska, Paweł Wakuła. Uzyskać dostęp może każdy, wystarczy wpisać na stronie Legimi kod "czytamy". Następnie zarejestruj się w serwisie Legimi i pobierz aplikację i gotowe! Empik premium za darmo W ślad za innymi poszedł również „Empik” i zdecydował się udostępnić bezpłatnie swoje usługi premium. Skorzystać z bezpłatnego dostępu może każdy – wystarczy tylko wejść na stronę www.empik.com/czas-w-domu . Następnie podać swój e-maila za który otrzymamy specjalny kod. Uzyskamy wtedy pełny dostęp do korzyści konta Empik Premium BEZ ŚCIEMY: Na scenie Wideo