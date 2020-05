Domniemani sprawcy kradzieży w centrum handlowym przy ul. Kazimierza Górskiego poszukiwani. Wśród nich jest kobieta ZDJĘCIA

Według policji widoczna na zdjęciach kobieta w wieku około 50-55 lat, w blond włosach do ramion, dokonała kradzieży w sklepie z kosmetykami. W dniu przestępstwa ubrana była w zieloną kurtkę puchową.

W innym ze sklepów kradzieży dokonać miał natomiast mężczyzna w wieku około 25-30 lat, mierzący ok. 180 cm. Ubrany był w brązową kurtkę i jeansy. Miał też czarny plecak.

W związku z kolejną kradzieżą w tym samym centrum handlowym poszukiwanych jest dwóch domniemanych sprawców. Pierwszy z nich to mężczyzna w wieku około 35 lat, mierzący ok. 180 cm, posiadający zarost. Ubrany był w zieloną kurtkę, czarną czapkę zimową, niebieską bluzę z kapturem i plecak. Jego wspólnikiem był według policji szczupły mężczyzna w wieku około 30-35 lat, mierzący ok. 185 cm. Ubrany był w czarną kurtkę z kapturem i jeansy. Osoby, które rozpoznają postaci na zdjęciach, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Redłowie pod numerem telefonu 58 66 21 255.