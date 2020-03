Dodatkowe kursy na liniach do stoczni i z powrotem. Pasażerowie nie będą już tłoczyć się w pojazdach

Po wprowadzeniu na co dzień sobotnich rozkładów jazdy, o czym pisaliśmy, pasażerowie skarżyć zaczęli się na zbyt zatłoczone pojazdy na niektórych liniach. W obliczu szerzącej się epidemii koronawirusa, gdy minister zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny od wielu dni apelują, aby za wszelką cenę unikać większych skupisk ludzi, była to mało komfortowa sytuacja. Szczególny ścisk panował w godzinach szczytu w pojazdach dojeżdżających i odwożących pracowników z terenu byłej Stoczni Gdynia, gdyż tamtejsze spółki, ulokowane na obszarze gdyńskiego oddziału Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie zaprzestały produkcji.

ZKM wprowadził już w związku z tym dodatkowe kursy na liniach 24, 723 i 740. Trolejbusy pierwszej z nich na trasie z pętli przy ul. Miętowej na Dąbrowie do przystanku Stocznia Gdynia przy ul. Czechosłowackiej od godz. 5:13 do godz. 7:36 jeżdżą z częstotliwością średnio co 10 minut. Tak samo dzieje się w przypadku kursów wykonywanych od godz. 7:36 z przystanku przy dworcu kolejowym i hali targowej.