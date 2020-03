Do Gdyni przyjechały owczarki belgijskie z całego Trójmiasta! ZDJĘCIA

Trójmiejski Zlot Owczarków Belgijskich ma na celu zacieśnienie więzi oraz nawiązanie znajomości pomiędzy przewodnikami tej wyjątkowej rasy. W Gdyni spotkali się sympatycy rasy oraz osoby zainteresowane bliższym jej poznaniem. Zlot to idealna okazja do poznania przedstawicieli z różnych hodowli i trenerów, którzy znają charakter belga, potrafią poprowadzić i pomóc w wychowaniu psa, lub przygotowaniu do kariery sportowej.

